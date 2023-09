Helikopter krąży nad Karkonoszami. Trwa remont szlaków i nowa inwestycja na Śnieżce!

Remont szlaków w Karkonoszach. Lista utrudnień

W Karkonosze przyleci śmigłowiec, którego załoga będzie pomagała w transporcie materiałów, potrzebnych do zrealizowania zadania. Przed pracownikami kilka dni ciężkiej pracy, bowiem do przetransportowania jest aż 80 metrów sześciennych drewna. Jednorazowo śmigłowiec może przetransportować 600 kg drewna. Więc lotów będzie kilkanaście.

W piątek (1.09) rozpocznie się remont kładek w rejonie Czarnego Kotła Jagniątkowskiego. To atrakcyjna trasy, zapewniające piękne widoki oraz spacer wśród mokradeł bez tłumów turystów. Jeśli mieliście go w planach, sprawdźcie, które odcinki szlaków będą zamknięte.

Co stawiają Czesi na Śnieżce?

Po czeskiej stronie Śnieżki staną dwa punkty widokowe. Zamontowanych zostanie 20 ławek oraz dwie duże platformy do leżenia. Około stu osób będzie mogło wygodnie siedzieć i podziwiać krajobraz.

Projekt czeskiego Karkonoskiego Parku Narodowego „Otwarcie Śnieżki” ma kosztować 18 milionów koron.

Za tę sumę zostanie między innymi naprawiona trasa wiodąca z Ruzovej hory na szczyt, remont punktów widokowych oraz zainstalowane będą stałe stalowe bariery ochronne. Ogrodzenie ma uniemożliwić przechodzenie do miejsc, do których wstęp jest zabroniony. To obecnie duży problem na Śnieżce, bo turyści wydeptują pokaźne połacie zieleni. Polski i czeski parki karkonoskie parki narodowe stawiają w sezonie siatki ochronne, by turyści nie wchodzili na murawy. Teraz powstanie solidniejsze zabezpieczenie.

O siatkach na Śnieżce czytaj tutaj