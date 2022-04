Koleje Dolnośląskie przedłużają ofertę dla uchodźców i uruchamiają linię do Berlina

Oferta przewoźnika będzie obowiązywać do 30 kwietnia . Z bezpłatnych przejazdów będą mogły skorzystać kobiety, dzieci i młodzież do lat 18, seniorzy powyżej 60. roku życia oraz osoby niepełnosprawne, legitymujące się odpowiednim dokumentem. Podczas przejazdu pasażerowie muszą okazać drużynie konduktorskiej ukraiński paszport lub dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, w którym oznaczono status cudzoziemca, jako osoby, która przekroczyła granice po 24 lutego br.

Z naszej oferty korzysta duża liczba obywateli Ukrainy, w szczególności kobiety z dziećmi oraz osoby starsze, które przybyły na Dolny Śląsk w pierwszych tygodniach wojny. Ma to swoje odzwierciedlenie w liczbach: od momentu wprowadzenia biletów „zerowych” do końca marca wydaliśmy ich już 100 tysięcy – podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich

Połączenia specjalne do Niemiec

Cztery specjalne pociągi humanitarne uruchomione przez Koleje Dolnośląskie w marcu do tej pory pomogły przedostać się na Dolny Śląsk niemal 2 tysiącom uchodźców z Ukrainy. Część osób przybywających do Wrocławia kontynuuje podróż w stronę zachodniej granicy Polski. Koleje Dolnośląskie w porozumieniu z niemieckim przewoźnikiem DB Regio uruchomiły połączenia specjalne do Berlina, w ramach funkcjonującego dotychczas „Pociągu do kultury”. Od 5 marca pociągi relacji Wrocław – Berlin kursowały 34 razy, niejednokrotnie zabierając na pokład maksymalną liczbę pasażerów.