Zniszczyli szczyt Śnieżki! Kolejny akt wandalizmu w Karkonoskim Parku Narodowym! [ZDJĘCIA]

Łańcuchy to za mało. Wszechobecne informacje to za mało. Zakazy to za mało. Teren chroniony został zniszczony. Tam żyją rzadkie gatunki owadów i ptaków. Roślinność tu występująca to krytycznie zagrożone gatunki. Nie przeszkodziło to nikomu, aby zniszczyć nawierzchnię jednego z na...