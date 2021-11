Nowe systemy mają rejestrować naruszenia ograniczeń prędkości na co najmniej trzech pasach ruchu, niezależnie od tego, po którym pasie porusza się mierzony pojazd. Systemy muszą wykonywać pomiary bez przerwy, również w trudnych warunkach pogodowych, rejestrować prędkość pojazdów co najmniej od 30 do 220 km/h, identyfikować rodzaj pojazdu, wykonywać wysokiej jakości zdjęcia bez względu na porę dnia. Nowe radary i kamery pojawią się na naszych drogach już w przyszłym roku. Canard (zarządza systemem fotoradarów) dysponuje obecnie 30 odcinkowymi pomiarami prędkości. W ciągu pierwszych 10 miesięcy tego roku zarejestrowały one aż blisko 600 tysięcy przypadków przekroczenia przez kierujących obowiązujących ograniczeń prędkości. Na kolejnych stronach wskazujemy, w jakich miejscach w poszczególnych województwach pojawią się nowe, odcinkowe pomiary prędkości.

