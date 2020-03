Kiedy chłopcy noszą bokserki, mężczyźni noszą SAXXy. KONKURS

Kiedy mężczyzna, a kiedy chłopak?

Ile osób, tyle opinii. Podobnie jest przy próbie wyznaczenia oficjalnej daty Dnia Mężczyzny. W literaturze możemy znaleźć kilka terminów. Jednym z nich jest 10 marca, a więc dwa dni po Dniu Kobiet. Jest to data ściśle związana z religią Katolicką, gdyż nawiązuje do wspomnienia 40 świętych Męczenników z Sebasty. Druga data to 4 kwietnia – dzień, w którym obchodzenie święta panów popularne było w okresie Polski Ludowej. Nie mniej, w krajach byłego Związku Radzieckiego zwyczajowo Dzień Mężczyzn jest obchodzony 23 lutego. Tego dnia obchodzono Dzień Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej, który później ewoluował w Dzień Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej. Z racji tego, że służba wojskowa nierozerwalnie łączy się z płcią męską, święto to z czasem przyjęło się także jako Dzień Mężczyzn. Ostatnią z najczęściej podawanych dat jest 19 listopada, kiedy to w 1999 roku w Trynidadzie i Tobago, przy wsparciu m.in. ONZ ustanowiono pierwszy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn na świecie. Do dziś jest on oficjalnie obchodzony przez niektóre państwa właśnie wtedy. Oczywiście, aby nie było „tak łatwo”, niektóre kraje mają również swoje własne daty. I tak: Bułgarzy bawią się 16 marca, Brazylijczycy świętują 15 lipca, podczas gdy w Austrii to święto jest dniem ruchomym, obchodzonym w pierwszą sobotę listopada.

Dzień Chłopaka również nie ma jednej stałej daty na całym świecie, trzeba jednak przyznać, że tutaj pula terminów jest znacznie mniejsza. W Polsce święto to jest obchodzone 30 września. Być może przez właśnie tę jedną oficjalną datę święto to jest bardziej popularne od Dnia Mężczyzny. Bądźmy jednak szczerzy, który z panów chciałby, będąc dorosłym facetem, nadal obchodzić Dzień Chłopaka? Oczywiście, trzeba pielęgnować swoje wewnętrzne dziecko, jednak nie jest miło, kiedy osoby z zewnątrz w ten sposób tak nas postrzegają. Myśląc zdroworozsądkowo, 10 marca to bardzo dobra data na celebrację Dnia Mężczyzny. Dlaczego? Dzięki Dniu Kobiet, który świętowany jest zaledwie dwa dni wcześniej, łatwiej jest zapamiętać datę, poza tym nawet jeżeli nasz facet zachowuje się czasem jak mały chłopiec, czasem lepiej jest zachować to spostrzeżenie dla siebie i docenić „nie tylko od święta” jego męską postawę. W jaki sposób?