Wrocław. Trzydniowy Lotny Festiwal Piwa koło Hali Ludowej

Trzydniowy Lotny Festiwal Piwa

Przez trzy dni, począwszy od piątku 30 sierpnia, na placu pod Iglicą rozstawi się scena oraz stoiska z wyśmienitymi rzemieślniczym piwami. W ramach Lotnego Festiwalu Piwa organizator, firma Craft Event, zaprosiła wielu oryginalnych wystawców i ciekawych gości. W programie przewidziano panele degustacyjne, dyskusje i prelekcje. W sobotę wieczorem odbędzie się koncert grupy Chwilantropia. Festiwal potrwa od 30 sierpnia do 1 września, stoiska czynne będą w godzinach pt. 15:00 – 22:00, sob. 12:00 – 22:00, niedz. 12:00 – 20:00.

Impreza w dżungli

Tropikalne temperatury w Polsce już nikogo nie dziwią, postanowiliśmy więc dodać do nich palmy, liany, kokosy, dzikie zarośla i zorganizować imprezę na tarasie z widokiem na multimedialną fontannę. W takiej scenerii grać będą DJ’e a bar zaserwuje zimne napoje. To najlepsza we Wrocławiu miejscówka na wieczorny relaks, chillout i klimatyczne spotkania z przyjaciółmi! Na ostatnie wydarzenie z cyklu Let’s play SUMMER, będące częścią Lata na Pergoli, zapraszamy 30 i 31 sierpnia od 18:00 do 22:00. Impreza nie jest biletowana, wstęp jest bezpłatny a atmosfera niepowtarzalna! Sam bar na tarasie będzie czynny już od czwartku w godz. 12:00 - 23:00.