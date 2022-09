Kaskady Różanki. Nietypowe mieszkania z tarasami na różnych piętrach powstają we Wrocławiu [ZDJĘCIA]

Blok o niecodziennym kształcie powstaje przy ul. Chorwackiej na osiedlu Różanka we Wrocławiu. Budowa rozpoczęła się II kwartale 2021 r. a zakończy pod koniec marca 2023 roku. Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia GREG.architekci, a generalny wykonawca inwestycji to Euro-Stahlservice Sp. z o.o.

Kaskady Różanki wyróżniają się przede wszystkim ciekawą kaskadową zabudową (tarasy na kilku piętrach od 10 do 74 metrów kwadratowych). Ich łączna powierzchnia to ok. 1700 metrów kwadratowych. W 6-piętrowym budynku będzie 128 mieszkań (o powierzchni od 28 do 95 metrów kwadratowych) i 4 lokale usługowe. Oprócz tego, zaplanowano 129 miejsc postojowych w garażu podziemnym, 71 komórek lokatorskich i 23 ogólnodostępne miejsca parkingowe naziemne. Dodatkowo, nad lokalami usługowymi znajdą się zielone tarasy.

W sprzedaży pozostało około 60 mieszkań. Ceny zaczynają się od prawie 10 tys. zł za metr kwadratowy.