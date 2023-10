Karol Okrasa w Zamku Książ. Łamał przepisy kuchni Hochbergów ZDJĘCIA, FILM

- Będę starał się nawiązać do tych klimatów i pokazać że ta kuchnia była kiedyś tutaj na bardzo wysokim poziomie i dla nas nie do wyobrażenia. To był jeden wielki tygiel kulturowy i stąd też dzisiaj ta kuchnia polska jest tak bogata i niepoznana dlatego dzisiaj ją wzbogacimy o kolejny element - mówi znany kucharz.