Jesienne dekoracje możesz mieć za darmo. Zobacz, jak modnie udekorować dom na jesień. Na te piękne ozdoby nie wydasz nawet grosza

Pomysły na ozdoby z kasztanów i żołędzi – zaproś do domu jesień. Modne dekoracje w stylu eco

Kasztany czy żołędzie świetnie się sprawdzą do udekorowania jesiennego wianka, lampionu czy świec. Możemy z nich wykonać jesienne stroiki, umieszczając je w transparentnym wazonie czy dekoracyjnej misie. Dodatkowo możemy w nie wpleść sznur LED-owy zasilany bateriami czy włożyć smukłą świecę, żeby stworzyć we wnętrzu jesienny i przytulny klimat.

Wyjątkowe jesienne dekoracje z szyszek – to jest teraz na topie

Jesienne dekoracje z szyszek są w tym roku bardzo modne. To świetny pomysł na darmowe ozdoby zero waste i spędzenie kreatywnie czasu w rodzinnym gronie. Ekologiczne dekorowanie wnętrz jest teraz na topie, dlatego warto włączyć w przygotowanie ozdób DIY pociechy, które będę miały z tej edukacyjnej zabawy mnóstwo frajdy.

Jesienne dekoracje za darmo. Wykorzystaj kolorowe liście zebrane w parku

Jesienne dekoracje z liści to sprawdzony pomysł na klimatyczną dekorację. Wystarczy wybrać się na spacer do parku i lasu, żeby stworzyć w domu piękne kompozycje. Kolorowe bukiet pięknie się będą prezentowały nie tylko w klasycznym wazonie, ale również możemy je włożyć do szklanego słoja z wodą, a następnie umieścić go w dekoracyjnej osłonce z wikliny, drewna czy rattanu.