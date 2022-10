Jesień pod Wrocławiem. Niezwykła rewia barw i kolorów w Sobótce, Chwałkowie i Sulistrowicach. Galeria Remigiusz Biały

Jesień pod Wrocławiem zachwyca. Wybraliśmy się pod stolicę Dolnego Śląska, aby zobaczyć to na własne oczy. Niezwykła rewia żółtych, czerwonych i zielonych barw we wszystkich możliwych odcieniach skąpanych w promieniach słońca. Byliśmy nad Zalewem w Sulistrowicach, na Ślęży w Sobótce i w kamieniołomach w Chwałkowie. To co tam zastaliśmy jest niesamowite zobacz w galerii.