Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu. Co kupić dziecku? [ZDJĘCIA]

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu dzieci znajdą sporo atrakcji. Karuzela, Bajkowy Lasek i nie tylko. Zobaczcie, co kupić dziecku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

Kinga Mierzwiak, Polska Press