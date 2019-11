Japety przejmują teatr!

Ich stosunek do rzeczywistości jest bezkompromisowy. Ich sposób na przetrwanie w ludzkim świecie to dystans.

Ale to od Was zależy, co wydarzy się na scenie !

Aktorzy i improwizatorzy zagrają to co Wy chcecie.

Na tym polega magia spektakli improwizowanych. Tutaj publicznosć rządzi i decyduje.

JAPETY- kto to widział? spektakl improwizowany z udziałem publiczności.

Koprodukcja Wrocławskiego Teatru Lalek i Teatru Improwizacji w Lalkach JAPETY. W każdym spektaklu biorą udział aktorzy Wrocławskiego Teatru Lalek oraz improwizatorzy Teatru Impowizacji IMPROKRACJA i grupy IRGA.

JAPETY - kto to widział?

Lalkowa komedia improwizowana dla dorosłych

29.11 | 19:00

30.11 | 19:00

01.12 | 19:00

KONKURS!

Do wygrania 2 podwójne zaproszenia na spektakl 30 listopada oraz 1 grudnia! Odpowiedz na pytanie kogo zabrałabyś ze sobą i dlaczego?

Odpowiedzi można wysyłać do 28.11 do 14:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.