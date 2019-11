Jak wzrosły ceny rok do roku według GUS? Warzywa i owoce coraz droższe [ranking]

Ceny większości artykułów żywnościowych we wrześniu 2019 r. były wyższe niż we wrześniu 2018 roku. Rok do roku najbardziej wzrosły ceny warzyw i owoców. Więcej szczegółów w GALERII ZDJĘĆ.

Ceny większości artykułów żywnościowych objętych badaniem Urzędu Statystycznego we wrzesniu 2019 r. były wyższe niż we wrześniu roku poprzedniego. Więcej szczegółów w GALERII ZDJĘĆ. W grupie „owoce i warzywa" konsumenci płacili więcej za ziemniaki, jabłka oraz cebulę obcinaną. Mniej niż przed rokiem płacono natomiast za cytryny, marchew oraz pomarańcze. Wyższe niż przed rokiem były również ceny większości produktów z grupy „mięso, wędliny": mięsa wieprzowego bez kości (schabu), szynki wieprzowej gotowanej, kiełbasy wędzonej, mięsa wołowego bez kości z udźca. Niższa niż rok wcześniej była ceny kurczęcia patroszonego. Wzrost cen obserwowano w grupie artykułów „pieczywo i produkty zbożowe". Spadek ceny odnotowano wśród artykułów z grupy „mleko i sery" W grupie towarów i usług w zakresie transportu obserwowano wzrost kosztu przejazdu taksówką osobową – o 3,2% oraz autobusem miejskim – o 1,5%. Zmalała cena benzyny silnikowej bezołowiowej, 95 oktanowej – o 2,5% i oleju napędowego – o 1,4%. W ujęciu rocznym wzrosła cena towarów i usług związanych z kulturą, w tym: gazety codziennej lokalnej – o 7,0%. Zmalała natomiast cena biletu wstępu do kina – o 0,1%. Preczytaj szczegóły w opisah pod zdjęciami w naszej galerii.