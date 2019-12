Jak wygląda kieł narwala, którym Polak powstrzymał terrorystę w Londynie? Zobaczcie we wrocławskim zoo [ZDJĘCIA]

Pan Łukasz, kucharz jednej z londyńskich restauracji jest bohaterem Anglii. Tak nazywa go dziennik "Daily Mail", który w relacji poświęconej atakowi terrorystycznemu na moście London Bridge poświęcił Polakowi większą część artykułu.

Kucharz z restauracji w Fishmongers' Hall, który chwycił kieł narwala, by powalić nożownika, to ostatni zidentyfikowany bohater z London Bridge. Pochodzący z Polski Łukasz próbował przygwoździć do ziemi 28-letniego Usmana Khana, który miał na sobie fałszywy pas szachida. [Polak] użył półtorametrowej długości kła narwala, który wziął z Fishmongers' Hall

- czytamy w "Daily Mail".

Jak wygląda kieł narwala?

"Za pomocą niezwykłego, pojedynczego zęba tego ssaka arktycznego Polak powstrzymał terrorystę w Londynie. Jak to możliwe? Otóż taki ząb, siekacz dorasta nawet do 3 m i jest spiralnie skręcony! Widzieliście kiedyś? Nie? To zapraszamy do naszego pawilonu polarnego "Klimat, Ludzie, Zwierzęta", gdzie możecie zobaczyć tego ssaka w skali 1:1" - zachęca wrocławski ogród zoologiczny na swoim profilu na Facebooku: