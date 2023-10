Jak bezpiecznie spędzić Święto Zmarłych, nie dać się okraść opowiada policjantka

Oto kilka porad, które mogą pomóc:

Nie zabieraj ze sobą dużych kwot pieniędzy ani zbędnych dokumentów. Portfel, telefon i klucze trzymaj w wewnętrznych kieszeniach lub torebce.

Nie zostawiaj swoich rzeczy bez nadzoru. Złodziej może skorzystać z chwili Twojej nieobecności lub rozproszenia1.

Oznacz swoje kwiaty lub znicze w jakiś charakterystyczny sposób. Może to zniechęcić potencjalnego sprawcę kradzieży.

Jeśli zauważysz podejrzaną osobę lub sytuację, powiadom o tym Policję. Możesz w ten sposób zapobiec czyjejś straty lub pomóc w ujęciu przestępcy.

Jeśli mimo wszystko padniesz ofiarą kradzieży, nie panikuj i zgłoś przestępstwo do organów ścigania. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa na odzyskanie skradzionych rzeczy i złapanie sprawcy.