Imprezy rowerowe i warsztaty ze znanymi influencerami internetowymi w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tak się będzie promować LOT

Projekt „Z rowerem po Aglomeracji Wałbrzyskiej, czyli Festiwal rowerowy 2024” został dofinansowany kwotą 151 852 zł i zrealizowany zostanie jeszcze w tym roku. W ramach tego projektu na początku i na koniec sezonu rowerowego zorganizowane zostaną dwa Festiwale Rowerowe.

Festiwale odbędą się na trasach rowerowych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Będą to zawody rowerowe o zróżnicowanym stopniu trudności. Przewidziano pokazy specjalne i każdy będzie mógł spróbować sił np. w jeździe na deskorolce. Uczestnicy będą też mogli przetestować rowery, w tym elektryczne Zaplanowano również spotkania z ekspertami.

- Projekt przyczyni się do promowania naszych pięknych terenów i ścieżek rowerowych, a także aplikacji, mapek i przewodników. Chodzi o to, by zachęcić do odwiedzania i korzystania z naszej infrastruktury. Naprawdę nasze tereny i ścieżki w niczym nie odbiegają np. od tych nad Jeziorem Garda - mówi Roman Głód,wiceprezes LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej i burmistrz Głuszycy, która słynie m.in. właśnie z dobrze przygotowanych ścieżek rowerowych.