Ile kosztuje mieszkanie we Wrocławiu? Aktualne ceny za metr kwadratowy powierzchni

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym we Wrocławiu

Od początku 2022 roku mieszkania deweloperskie we Wrocławiu podrożały aż o 12 procent. Jeśli ktoś zdecydował się na kupno w styczniu, zaoszczędził średnio 1 257 złotych na metrze kwadratowym. Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że we wrześniu 2022 r. średnia cena za metr kwadratowy nowego mieszkania wynosiła 11 719 zł. To niewielki spadek w stosunku do sierpnia (11 768 zł). Jak widać, ceny powoli się stabilizują, a to za sprawą mniejszego zainteresowania kupnem mieszkania i ograniczenia zdolności kredytowej klientów.