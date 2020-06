Ile czasu spędzamy, stojąc w korkach we Wrocławiu? I czy gdzieś na świecie jest jeszcze gorzej? [NAJNOWSZY RAPORT]

Ile swetrów i wełnianych czapek można by zrobić na drutach przez rok stojąc w korkach we Wrocławiu? Ile stron siedmiotomowej powieści „W poszukiwaniu straconego czasu” Marcela Prousta można by w tym czasie przeczytać? Co zrobić, żeby zaoszczędzić na staniu w korkach aż sześć godzin rocznie? Czy we Wrocławiu jest rzeczywiście dwa razy gorzej niż w Aglomeracji Katowickiej? Przyjrzeliśmy się dokładniej rankingowi zakorkowanych miast świata, opublikowanemu przez światowego producenta nawigacji, firmę TomTom. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne Wideo