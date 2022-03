Hotele na kółkach podbijają świat. Będzie przy nich pracowała także Politechnika Wrocławska [ZDJĘCIA]

Naukowcy z Wrocławia będą pracować przede wszystkim nad stworzeniem systemu zasilania, dzięki czemu mobilne hotele stałyby się samodzielne. Do tej pory, aby zaparkować naczepę, potrzebne były podłączenia do mediów. Chodzi więc o stworzenie odpowiedniego zarządzania wodą, kanalizacja i ogrzewaniem.

– Good Spot poszukiwał partnera do zbudowania energetycznie niezależnego hotelu, który mógłby komfortowo działać bez konieczności zasilania z zewnątrz w energię i wodę. Przyjęliśmy to zadanie – jest ono dla nas bardzo ciekawe, współczesne i dotyka tych problemów, którymi naukowo i wdrożeniowo zajmujemy się na co dzień. Niezależność energetyczna, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, odzysk wody i ciepła czy zamknięty obieg tych elementów w mobilnym obiekcie mieszkalnym jest dla nas bardzo interesujący – mówi prodziekan dr inż. Piotr Jadwiszczak.