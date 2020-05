Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega: Uważajcie na kleszcze. Są już w lasach

Przygotuj pęsetę (najlepiej do tego celu nada się pęseta zakrzywiona). Chwyć główkę kleszcza jak najbliżej skóry. Nie wahając się, mocno pociągnij kleszcza jednostajnym ruchem pionowo do góry.

Nie próbuj wyciągać kleszcza za pomocą ruchu obrotowego. Smarowanie go masłem w niczym nie pomoże (to wręcz szkodliwe działanie).

Lepiej nie wyrywaj kleszcza paznokciami lub kleszczykami do paznokci! Najprawdopodobniej taka operacja skończy się pozostawieniem w skórze głowy i tułowia kleszcza. Zamiast go wyciągnąć sprawisz, że jeszcze więcej bakterii dostanie się do wnętrza organizmu. Jeśli nie masz odpowiednich narzędzi do wyciągnięcia pajęczaka, lepiej udaj się do najbliższej przychodni.