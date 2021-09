Gdzie we Wrocławiu można legalnie wędkować? Zobaczcie! kb

Ryby we Wrocławiu można łowić tylko w wyznaczonych do tego miejscach, bo nie wszystkie zbiorniki w mieście są dostępne dla spinningowców. Nie zapomnijmy także, że do legalnego połowu ryb należy mieć kartę wędkarską, którą wydaje starosta po zdaniu specjalnego egzaminu. A łowiąc na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, powinniśmy mieć również zezwolenie związku i ważną legitymację członkowską. Szczegóły w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.