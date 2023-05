Gdzie w Polsce najpiękniej kwitną bzy? 13 miejsc na wiosenną wycieczkę wśród słodkiego zapachu kwiatów

Maj, czyli wiosna pachnąca bzami

„Jak przygoda, to w maju, gdy kwitną bzy” – śpiewali liczni artyści, odkąd słowa słynnej piosenki skomponował w 1953 r. Ludwik Starski. Chociaż poeta upiera się, że przygoda możliwa jest tylko w Warszawie, na szczęście nie tylko stolica może się cieszyć pięknem kwitnących bzów.

Lilaki (łac. syringa), zwane często bzami (bez czarny to jednak inna roślina, łac. sambucus), to bardzo popularne rośliny ozdobne. Wytwarzają piękne, rozłożyste kwiatostany o intensywnym zapachu. Nic dziwnego, że do dziś wyhodowano ok. 1,5 tys. odmian lilaków.

Co ciekawe, bzy nie występują naturalnie w Polsce. Zostały sprowadzone z Turcji w XVI w., a ponieważ dobrze się przyjmują i zachwycają swymi pięknymi kwiatami i zapachem, stały się szybko jedną z ulubionych roślin ozdobnych Europejczyków. Hodowlę bzów w Europie na wielką skalę rozwinęli Francuzi, a po nich także Węgrzy, Niemcy, Anglicy i Rosjanie. Nawet w USA ogrodnicy tworzyli nowe odmiany bzów, tak że dziś jest ich ponad 1,5 tys.