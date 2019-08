ENEMEF: Minimaraton TO z premierą TO: Rozdział 2. KONKURS!

Po tej nocy niepozorny czerwony balonik już zawsze będzie budził lęk...

Oto pełny repertuar:

- TO

- TO: ROZDZIAŁ 2 - premierowo!

Więcej informacji o ENEMEFie:

www.enemef.pl

Dołącz do wydarzenia na Facebooku:

https://idz.do/Aipshv

ENEMEF: Minimaraton To odbędzie się wyjątkowo w dwóch terminach: 4 września (środa) i 6 września (piątek) 2019 r. jednocześnie w 30 Multikinach w Polsce: Bydgoszcz, Czechowice-Dziedzice, Elbląg, Gdańsk, Jaworzno, Katowice, Kielce, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań 51, Poznań Malta, Pruszków, Radom, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż Grunwaldzki, Zabrze, Zgorzelec oraz 4 września (środa) w Multikinie Warszawa Młociny.

Bilety w cenie od 25 do 35 zł są już do nabycia w kasach kina oraz na www.multikino.pl. Aby otrzymać specjalny KOD ZNIŻKOWY i kupić bilety o 4 zł taniej każdy, wystarczy zarejestrować się na https://enemef.pl/rejestracja - kod zniżkowy można wykorzystać online oraz w kasie kina aż do momentu rozpoczęcia maratonu.