Dzień Dziecka w Operze Wrocławskiej to niecodzienne wydarzenie kierowane do dzieci i rodziców. Poznajcie niesamowity świat dźwięków!

Podczas tego niezwykłego spektaklu dzieci będą mogły wsłuchać się w ciekawe i nietypowe brzmienia instrumentów, które ożywią ich wyobraźnię i zabiorą w podróż przez wodne przestworza. Muzyka, stworzona specjalnie z myślą o małych słuchaczach, oparta jest na różnorodnych skalach i nieoczywistych rytmach, co zapewni niezapomniane doświadczenie zarówno młodym melomanom, jak i ich rodzicom.

Wydarzenie jest realizowane w oparciu o koncepcję E.E. Gordona i zapewnia nie tylko emocjonującą podróż dźwiękową, ale również interaktywne zabawy oraz możliwość wspólnego świętowania w morskiej scenerii. To doskonała okazja, by wraz z rodziną spędzić czas w radosnej atmosferze Opery Wrocławskiej.

Animacje, wokal – Maja Czerwińska

Animacje, wokal – Łukasz Rosiak

Animacje, wokal, wiolonczela – Magdalena Wypych

Perkusja – Bartłomiej Dudek

Fagot – Andrzej Kuprianowicz

Saksofon tenorowy, klarnet – Mateusz Rybicki

Opera Wrocławska zaprasza 1 czerwca (sobota) do foyer opery na pierwszym pietrze. Spektakle będą się odbywać w godzinach: 10:00, 11:10, 12:30, 13:30. Czas trwania spektaklu to 30 minut. Bilety w cenie 35 zł do zakupienia w kasie opery lub Online poprzez stronę: https://www.opera.wroclaw.pl/1/operamaluszka2324.php