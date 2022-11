Dworzec PKS Wrocław - jego historia i zakamarki na archiwalnych zdjęciach [GALERIA]

Dworzec PKS we Wrocławiu zmieniał się przez lata. Dziś wchłonęła go potężna galeria handlowa, ale jeszcze nie tak dawno prezentował się zupełnie inaczej. Dla jednych był to punkt podróży, dla innych miejsce noclegu, niestety ale dochodziło tu również do kradzieży, czy pobić. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach jak do niedawna prezentował się dworzec PKS we Wrocławiu - największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku.

Archiwum Gazety Wrocławskiej