Dwie osoby wypadły z okien na osiedlu w Ząbkowicach Śląskich. Jedna nie żyje

Do pierwszego zdarzenia doszło około godz. 17. Z okna mieszkania na III piętrze wypadła 61-letnia kobieta. Na miejscu udało jej się przywrócić funkcje życiowe, niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu.

Tymczasem ok. godz. 19.20 w innym bloku na tym samym osiedlu doszło do kolejnego dramatycznego zdarzenia. Z okna mieszkania na IV piętrze wypadł 24-letni mężczyzna.

Mężczyzna trafił do szpitala. Doznał poważnych obrażeń, ale nie zagrażają one jego życiu – mówi sierż. szt. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego dolnośląskiej policji. Trwa wyjaśnianie okoliczności oby zdarzeń. Z pierwszych, wstępnych ustaleń wynika, że w przypadku kobiety, która niestety nie przeżyła upadku, doszło do nieszczęśliwego wypadku. W przypadku mężczyzny ustalamy czy był to wypadek czy jego celowe działanie.