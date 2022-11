Drogowcy rozpoczynają "Akcję zima" we Wrocławiu. Które ulice będą odśnieżane w pierwszej kolejności? Magdalena Pasiewicz

Odpowiedzialny za czystość we Wrocławiu Ekosystem przygotowuje się do zimowego sezonu już jesienią. Sprawdzany jest sprzęt, który będzie używany do prowadzenia zimowych działań, weryfikowana jest też ilość zgromadzonych środków do posypywania na chodniki, jeśli pojawi się mróz.