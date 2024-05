Dolnośląska atrakcja bardziej dostępna! Przyjedziesz do Podziemnego Miasta Osówka pociągiem? Masz ze stacji bezpłatny autobus

Położona na uboczu od komunikacji miejskiej atrakcja dostępna była głównie dla grup autokarowych oraz osób powiadających prywatny transport. Dzięki kolei skomunikowanej z bezpłatnym transportem gminnym.

Wystarczy skorzystać z transportu Kolei Dolnośląskich z Wałbrzycha lub Kłodzka i wysiąść w Głuszycy.

- Na tę chwilę mamy skorelowane połączenia bezpłatną linią Głuszyckiej Komunikacji Publicznej. Obecnie Goście przybywający do Głuszycy pociągami KD z Kłodzka o 8:52 oraz z Wałbrzycha o 9:04 mogą skorzystać z busa odjeżdżającego ze stacji kolejowej do Kompleksu Osówki o godz. 9:08, kursującego od poniedziałku do soboty - precyzują przedstawiciele głuszyckiej atrakcji.