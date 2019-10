Detoks wątroby – 10 najlepszych produktów wspomagających oczyszczanie organizmu

Niestrawność, uczucie przepełnienia, zgagi i wzdęcia – to tylko kilka z objawów nadmiernego obciążenia wątroby niewłaściwą dietą, używkami i zanieczyszczeniami. Funkcjonowanie tego narządu mogą wspomóc ogólnie dostępne produkty. Sprawne usuwanie z organizmu toksyn wymaga wypijania odpowiedniej ilości wody, najlepiej 2-3 l dziennie, i spożywania każdego dnia 0,5-1 kg warzyw i owoców dziennie, zwłaszcza tych zielonych oraz bogatych w witaminę C. Warto też unikać produktów i nawyków, prowadzących do nadmiernego obciążenia wątroby. Na kolejnych slajdach zobacz, jakie produkty pomogą w oczyszczaniu organizmu >>> ZOBACZ TAKŻE: Jak oczyścić organizm z toksyn? (Źródło:Agencja TVN Dostawca: x-news)

