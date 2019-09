Derby Dolnego Śląska. Mecz, w którym stawka jest kilkakrotnie większa, niż trzy punkty

W sobotę o godz. 20 na Stadionie Wrocław naprzeciw siebie staną dwaj dolnośląscy ekstraklasowicze - Śląsk Wrocław i KGHM Zagłębie Lubin. Niezależnie od realnej stawki, te mecze toczą się o honor i lokalną dominację.

Mecze derbowe to sól futbolu. Nic tak nie grzeje sympatyków piłki kopanej jak starcie z lokalnym rywalem. Old Firm Derby między Celtikiem a Rangersami, Derby della Madonnina dzielące Mediolan czy Superclasico, które trzęsie całym Buenos Aires - największe, najbardziej ikoniczne mecze piłkarskie toczą się właśnie o prym na lokalnym podwórku. Naszym małym, proporcjonalnym odpowiednikiem jest właśnie mecz między Śląskiem a Zagłębiem. 41 meczów, z korzeniami już w roku 1985. Wtedy to po raz pierwszy na placu przeplotły się barwy zieleni i miedzi. Śląsk, w składzie z m.in. Waldemarem Prusikiem, Ryszardem Tarasiewiczem czy Andrzejem Rudym wygrał 3:0 w Lubinie. W ogólnej klasyfikacji prowadzi jednak Zagłębie. Lubinianie 17-krotnie triumfowali w derbach, Śląsk 16. Do dziś w derbowych annałach odciśnięte jest piętno spotkania z 1992 roku, kiedy to z Lubina Trójkolorowi wyjeżdżali po klęsce 0:7. Podobny ból wrocławscy wyjazdowi kibice poczuli przed rokiem, kiedy to podopieczni Mariusza Lewandowskiego zaaplikowali WKS-owi „czwórkę” - gole Filipa Starzyńskiego, Filipa Jagiełły, Dawida Pakulskiego i trafienie samobójcze Marcina Robaka skrajnie zepsuły wówczas humor wrocławianom. Wściekły tłum żądał głów, a w Lubinie aż do rundy wiosennej każdy z kibiców chodził z wysoko podniesioną głową.

Upragnioną zemstę przyniósł nowy szkoleniowiec, czeski magik, który przyjechał na Dolny Śląsk ratować potencjał WKS-u. Vítězslav Lavička na stałe wkupił się w łaski trybun, prowadząc Śląsk do zwycięstwa 2:0. Jego vis-à-vis, Ben van Dael nie wytrzymał ciśnienia i ostatnie chwile porażki swoich podopiecznych oglądał już z wysokości trybun. Nowa karta w Lubinie W Zagłębiu panuje przekonanie, że sobotni mecz wyznacza nowy początek w historii klubu. Po zerwaniu z holenderskim epizodem van Daela i gruntownych czystkach w klubowych strukturach (pracę stracili prezes Mateusz Dróżdż, rzecznik Paweł Junory i koordynator pionu sportowego Jarosław Gambal) kibicom zostało obiecane nowe Zagłębie Lubin. Gwarantem powodzenia tej operacji ma być Martin Ševela, młody ale niezwykle utalentowany szkoleniowiec ze Słowacji, na którego szyi zawisnął już niejeden medal. Panuje przekonanie, że od momentu przejęcia przez niego sterów, to właśnie na Dolnym Śląsku pracują dwie najwybitniejsze głowy na polskiej karuzeli trenerskiej. - Zrobimy wszystko, by wygrać, ale wiem, że to nie będzie łatwe. Piłkarze, którzy będą w kadrze na ten mecz, będą musieli być gotowi do gry na sto procent. W derbach potrzebujemy gladiatorów - zapowiada Słowak.

Lavička z kolei wydaje się być w nieco trudniejszej sytuacji. O stylu swojego przeciwnika wie tyle, ile wraz ze sztabem zdołał wykrzesać z materiałów analitycznych Slovana Bratysława i FK Trenczyn. - Znam trenera Ševelę, o ile dobrze pamiętam graliśmy nawet ze sobą jeden sparing. Ja trenowałem Spartę, on Trenczyn. To młody trener, rozwijający się, z pewnością jeden z najlepszych na Słowacji. Znam go jako trenera, ale osobiście nie. Robiąc analizę gry jego drużyn widzę, że zespół gra bardzo aktywnie, charakteryzuje się dobrą organizacją i ofensywnym stylem - mówi laureat nagrody dla najlepszego trenera września w PKO Ekstraklasie. Najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z Krzysztofa Mączyńskiego. Kapitan WKS-u trenuje, ale wciąż zmaga się z delikatnym urazem. W meczu z Górnikiem Zabrze Michał Chrapek pokazał jednak, że jest w stanie tę lukę wypełnić.

Obawy u Czecha wywołują boki obrony „Miedziowych”. W poprzednim meczu na swoją nominalną pozycję wrócił Alan Czerwinski i wraz z Sašą Baliciem zdobyli gola i trzy asysty na przestrzeni 90 minut. Szybcy i przebojowi skrzydłowi Śląska, Przemysław Płacheta i Lubambo Musonda będą jednak dla nich większym wyzwaniem, niż opieszałe i mało kreatywne boki Wisły Płock. Nie ulega jednak wątpliwości, że prawdziwa wojna rozegra się przy liniach bocznych. Gorąco będzie także na trybunach. Po raz pierwszy od trzech lat sektor X w meczu derbowym będzie otwarty dla kibiców gości. Doping zawsze podgrzewa atmosferę meczów w tych okolicznościach. O godzinie 20 zabrzmi pierwszy gwizdek sędziego Szymona Marciniaka. Przewidywane składy:

Śląsk**: Putnocky - Broź, Puerto, Golla, Stiglec - Chrapek, Łabojko - Musonda, Pich, Płacheta - Expósito. Zagłębie:** Forenc - Czerwiński, Guldan, Kopacz, Balić - Tosik, Slisz - Bohar, Starzyński, Zivec - Szysz.

