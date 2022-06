Darmowy koncert Lady Pank, taniec na pl. Wolności czy dzień w opuszczonym szpitalu. Weekend we Wrocławiu na bogato! [WIĘCEJ WYDARZEŃ]

W nadchodzący weekend we Wrocławiu będzie bardzo gorąco! I nie chodzi wyłącznie o pogodę, ale także o atrakcje zaplanowane na: piątek, sobotę i niedzielę (24-26 czerwca). We wrocławskim Rynku zagrają m.in. Lady Pank i Myslovitz (wstęp darmowy!), w opuszczonych budynkach na Przedmieściu Oławskim odbędzie się przegląd Survival, w Arsenale zaśpiewa Anna Maria Jopek, w Zamku w Leśnicy będziemy świętować Noc Świętojańską, pod stadionem Tarczyński Arena oglądać amerykańskie samochody, na Partynicach - wyścigi konne, a na placu Solnym - słuchać jazzu. I to jeszcze nie wszystko! Zobaczcie najciekawsze imprezy i wydarzenia nadchodzącego weekendu, przeglądając galerię zdjęć - pod każdym slajdem znajdziecie szczegółowe informacje, gdzie i kiedy odbędzie się konkretne wydarzenie. Możecie na nie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

archiwum Polska Press