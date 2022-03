Czy wałbrzyscy i jeleniogórscy adwokaci dadzą 50 000 zł na rzecz uchodźców z Ukrainy? Czy odmówią i dlaczego?

Wniosek jeleniogórskiej adwokatki był taki. Zamiast wydawać pieniądze na coroczne szkolenie ii imprezę integracyjną dla adwokatów, lepiej przeznaczyć te pieniądze na rzecz uchodźców z Ukrainy. Pismo z propozycją trafiło do kolegów i koleżanek po fachu. I jak można się było tego spodziewać, podzieliło środowisko mecenasów. A opinie są skrajnie różne.

- Uważam, że to świetny pomysł. Każdy z nas może sobie sam doczytać i doszkolić się na własną rękę, a zamiast popijawki po szkoleniu, lepiej dać te pieniądze potrzebującym. Za taką kwotę można zrobić naprawdę dużo dobrego - mówi nam jeden z mecenasów, który jednak chce pozostać anonimowy. - Po co się narażać, skoro czuję że ten szlachetny gest ze strony pani adwokat, a wiem że to dobra osoba o wielkim sercu, spotyka się z oporem i niechęcią środowiska, a szkoda... Ja jestem za - dodaje.