Wrocław. Zobacz, co się zmieni na twoim osiedlu (REMONTY, INWESTYCJE)

To założenia pilotażowej edycji Funduszu Osiedlowego. O tym, co dokładnie potrzeba na konkretnym osiedlu, zdecydują poszczególne rady. A wszyscy przyznają zgodnie - potrzeb jest wiele. Sprawdziliśmy, co planują wybrane wrocławskie rady osiedli.

W większości przypadków pieniądze z Funduszu Osiedlowego wydane zostaną pragmatycznie - na realizację najpilniejszych potrzeb, które do tej pory z różnych względów nie zmieściły się w kolejnych budżetach miasta. Każda rada osiedla po konsultacjach z mieszkańcami swoje propozycje przekaże miastu, ale już dzisiaj wiadomo, jakie to powinny być inwestycje.

Radni osiedli Księże, Karłowice - Różanka, a także Maślice za priorytetowe potrzeby uważają budowę i polepszenie infrastruktury drogowej i pieszej.

- W tej kadencji mieliśmy kilka pomysłów, na które w budżecie miejskim zabrakło pieniędzy i będziemy chcieli teraz te inwestycje przeprowadzić z tych środków. Przede wszystkim, musimy zbudować chodniki. Brakuje środków na ich realizację, a potrzeby są duże. Dodatkowo myślimy o oświetlaniu parków i nowych ścieżkach rowerowych - mówi Grzegorz Maślanka, przewodniczący zarządu osiedla Karłowice - Różanka.