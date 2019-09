Córka Lecha Wałęsy wyszła za mąż. Pan młody to teraz też Lech... Wałęsa. Ślub Magdaleny Wałęsy i Lecha Kaźmierczyka

Skromny ślub odbył się bowiem 31 sierpnia w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W trakcie kazania ksiądz nawiązywał do tamtych wydarzeń sprzed lat i do zasług byłego prezydenta Lecha Wałęsy.

Były prezydent, który lubi zaskakiwać, zaskoczył i tym razem swoim strojem. Na ślubie pojawił się w koszulce z napisem "Konstytucja", z którą – jak wiadomo – od pewnego czasu się nie rozstaje. Świadkami pary młodej byli dwaj mężczyźni.

Wesele też można uznać za skromne. Odbyło się w ogrodach rodziców Magdaleny Wałęsy przy ulicy Polanki. Wzięło w nim udział około 60 gości i byli to głównie członkowie obu rodzin.

Jarosław Wałęsa - brat panny młodej na pytanie o wesele, odpowiada, że on i tata, czyli Lech Wałęsa, musieli opuścić wesele na chwilę, żeby spotkać się w Europejskim Centrum Solidarności z Fransem Timmermansem. To spotkanie było już dużo wcześniej zaplanowane.