Coraz większy korek na A4. Kierowcy, unikajcie autostrady!

Dziś dzień powrotów ze świątecznego weekendu, dlatego drogowcy i policja spodziewają się dużego ruchu na drogach przez cały dzień. Korek na A4 może w najbliższym czasie znacznie się wydłużyć.

KOREK NA A4: OBJAZD

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała apel do kierowców korzystających z autostrady A4. "W przypadku zatorów wybierajcie trasy alternatywne" - namawiają drogowcy. - Kierowcom pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony zalecamy objazd drogami wojewódzki nr 346, nr 395 i drogą krajową nr 8 - mówi Patryk Nowak.

Oznacza to, że chcąc ominąć korek kierowcy jadący autostradą A4 od strony Katowic w kierunku Wrocławia powinni zjechać z A4 w Krajkowie (węzeł Wrocław Wschód), a następnie przez Stary Śleszów, Węgry i Szczepankowice dojechać do drogi nr 8, a z niej wrócić na A4.