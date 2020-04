Co wspólnego mają Lady Pank, Elvis, Eminem i Nirvana z wrocławskim zoo? Przeczytajcie!

- Uwielbiamy nasze dikdiki. Zachwycają nas swoją delikatnością i gracją. Pokochaliśmy także ich płochliwość, bo nawet teraz, po pięciu latach, zachowują wobec nas dystans. Imiona, które dla nich wybieramy, odzwierciedlają nie tylko nasze upodobania muzyczne, ale również charakter lub wygląd dikdików, które je noszą. Np. Lenonka jest dobrym duchem stada - zawsze jest przyjazna, ale ma też swoje zdanie i to ona jako pierwsza sprawdza nowinki na wybiegu. Lady G zaś to prawdziwa gwiazda – smukła łania z blond czupryną. Teraz zastanawiamy się nad kolejnym imieniem. Musi być na literkę „L”, więc na razie szukamy pomysłu. Chętnie skorzystamy z podpowiedzi już w najbliższą sobotę, na social mediach zoo. - mówi Domnik Szoka, opiekun dikdików we wrocławskim zoo.

Patrząc na zdjęcia najmłodszego dikdika, mamy nadzieję, że opiekunowie nie będą mieć problemu z pomysłami i we wrocławskim zoo zabłyśnie kolejna gwiazda.

***

Dikdik (Madoqua kirkii) to gatunek antylop zamieszkujący w naturze dwa oddzielone od siebie obszary Afryki - wschodnia części kontynentu, od Somalii poprzez Tanzanię do Afryki Południowej, oraz Afryka Południowa – od północnej Namibii po południowo-zachodnią Angolę. Najchętniej zamieszkuje suche, porośnięte krzewami obszary przylegające do sawanny trawiastej. Prowadzą skryty tryb życia, często przemykając pod osłoną traw, konsekwentnie udeptywanymi ścieżkami. Ich jedyną metodą uniknięcia niebezpieczeństwa jest ucieczka, biegnąc osiągają prędkość do 42 km/h!