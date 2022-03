Chcieli przewiercić się do jubilera we Wrocławiu. "Sceny jak w Vabanku"

Wyposażenia pozazdrościłby im niejeden fachowiec. Diamentowe otwornice, kilkadziesiąt sztuk profesjonalnych elektronarzędzi jak wiertnice, wiertarki, szlifierki akumulatorowe podnośniki hydrauliczne... To tylko część narzędzi, jakie wykorzystywali mężczyźni do swoich "robótek". Tym razem za cel obrali sobie zakład jubilerski na terenie Starego Miasta.

"Sprawcy wpadli na gorącym uczynku podczas włamania do jubilera. Mężczyźni próbowali dostać się do pomieszczeń zakładu wiercąc otwór w szybie wentylacyjnym. Po zatrzymaniu 49- i 54 – latek trafili do policyjnego aresztu" - mówi nadkom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.