Chcesz dojechać bezpiecznie rowerem do celu? Przeczytaj koniecznie jakie wymogi musi spełniać Twój jednoślad i jak zachowywać się na drodze Anna Ickiewicz

Polska Policja prowadzi ogólnopolską akcję pn. „Jednośladem bezpiecznie do celu”, której celem jest zwrócenie uwagi użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów na najważniejsze aspekty bezpieczeństwa i kształtowanie właściwych postaw i zachowań. Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do zagadnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uwzględniając specyfikę właśnie tej grupy. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych. pixabay.com Zobacz galerię (13 zdjęć)

Jazda rowerem dla większości osób jest sposobem na aktywne spędzanie wolnego czasu, dla innych natomiast jest to środek komunikacji, którym dojeżdżają do pracy, szkoły lub na zakupy. Musimy jednak pamiętać, że niezależnie od tego, w jakim celu korzystamy z naszego jednośladu, to poruszając się tym właśnie pojazdem, należymy do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Co to znaczy? Na co musimy zwracać uwagę, aby podróżować bezpiecznie? I jeszcze wiele innych informacji znajdziesz pod kolejnymi slajdami slajdami. Więc przeczytaj raz, stosuj i bądź od dziś bezpieczniejszy