Wojna prowadzona w Ukrainie to nie tylko katastrofa humanitarna, to również duży problem mieszkaniowy w Polsce. Teraz mieszkań na wynajem szukają zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. We Wrocławiu lokali do wynajęcia na rynku jest aż o 53 proc. mniej! Ceny też poszybowały w górę.

Pexels.com