Będzie nowa tężnia w Trzebnicy. To kolejny krok, by miasto stało się uzdrowiskiem ZDJĘCIA, FILM

Obserwując rosnącą popularność istniejących już tężni solankowych, zdecydowano się na rozszerzenie oferty o nowy obiekt, który powstanie w lesie bukowym, obok stawów w Trzebnicy.

To ważny krok do tego, by Trzebnica znowu zyskała status uzdrowiska. Gmina od pewnego czasu aktywnie zabiega o przywrócenie tego statusu miastu, a rozmowy w tej sprawie są już na zaawansowanym etapie. Jak zapewniają władze gminy, otrzymane zapewnienia wskazują na to, że już w przyszłym roku uda się to osiągnąć.