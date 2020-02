Bardzo tajemniczy pożar luksusowego samochodu. Przeczytaj!

W sobotę rano, około godz. 5.40, w Legnicy przy ul. Sierocińskiej 11 ktoś podpalił luksusowy samochód. Sprawą zajmuje się policja.

- Słychać było huk, być może jakiejś detonacji, być może pękającej opony - opisuje nasz Czytelnik Kamil, świadek zdarzenia.

Policja potwierdza informacje o możliwym podpaleniu. - Rzeczywiście, dziś rano otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze audi A7, zaparkowanego na Sierocińskiej w Legnicy. Najprawdopodobniej było to podpalenie - mówi Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Legnicy.

Właściciel samochodu przebywa obecnie poza Legnicą. Złoży zawiadomienie najwcześniej za tydzień.

- Nieoficjalnie dowiedziałem się, że od jakiegoś czasu takie zdarzenia mają regularnie miejsce w całym mieście i podobno co noc policja oraz straż pożarna wyjeżdżają do podpaleń - pisze do nas Czytelnik. Na razie policja nie potwierdza tego scenariusza, więcej informacji na ten temat będzie mogła podać w najbliższy poniedziałek.