Atak nożownika we Wrocławiu! Mężczyzna ranił dwie osoby na placu Nowy Targ. Duża akcja policji

Dzisiaj, 5 lipca we Wrocławiu doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Na placu Nowy Targ zaatakował nożownik. Poranił dwie osoby. Teraz na miejscu zdarzenia pracują służby, m.in. kryminalni.

Agresor ranił dwie osoby. Ze wstępnych informacji, które pozyskaliśmy, mężczyzna miał zaatakować kobietę, która siedziała na ławce. Świadkowie przyznają, że poszkodowaną szybko zabrano do szpitala. Nożownik jest już w areszcie. - Policjanci otrzymali dziś informację o mężczyźnie, który zranił nieustalonym narzędziem dwie osoby przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Natychmiastowe działania w tej sprawie sprawiły, że funkcjonariusze z Wrocławia zatrzymali zaraz po tym zdarzeniu osobę podejrzewaną o ten czyn. W tej chwili trwają czynności na miejscu zdarzenia. Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zajścia – mówi młodszy aspirant Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Tu doszło do ataku: