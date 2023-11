Akcja ochrony ptaków w Dolinie Baryczy. Trwa naklejanie kropek na szyby, aby ptaki nie rozbijały się o szklane powierzchnie WIDEO, ZDJĘCIA

Oklejają naklejkami szyby, aby ptaki nie rozbijały się o szklane powierzchnie

Oczy ptaków umieszczone są po bokach głowy, co daje im szerokie pole widzenia, ułatwiające unikanie drapieżników i sprawne latanie. Jednakże, widzenie stereoskopowe u ptaków występuje w niewielkim stopniu. Niewiele gatunków ptaków posiada zdolność do widzenia przestrzennego, co jest mocno ograniczone. Dlatego często ptaki nie dostrzegają przeszkód szklanych. W naturze nie występują przezroczyste przeszkody, więc ptaki nie są ewolucyjnie przystosowane do ich pokonywania.