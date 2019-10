8 rzeczy, których nie wiesz o serialu "Przyjaciele"

zobacz galerię (9 zdjęć) Choć w tym roku mija już 25 lat od premiery pierwszego odcinka kultowych „Przyjaciół”, ten znany na całym świecie sitcom wciąż nie traci na popularności. Historia szóstki przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku to najchętniej oglądany serial wszech czasów. flickr.com zobacz galerię (9 zdjęć)

W tym roku mija 25 lat od premiery pierwszego odcinka kultowych „Przyjaciół”. Historia szóstki przyjaciół mieszkających w Nowym Jorku to najchętniej oglądany serial wszech czasów. Mamy dla was kilka ciekawostek, które prawdopodobnie was zaskoczą. Sprawdźcie, klikając w kolejne slajdy galerii zdjęć.