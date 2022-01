26 stycznia 1961 r. we wrocławskiej fabryce Elwro uruchomiono wyprodukowany tam pierwszy polski komputer Odra 1001. Ten model, wykonany w jednym egzemplarzu nie wszedł jednak do produkcji. Rok później, po poprawkach i ulepszeniach pojawiła się Odra 1002. Elwro mieściło się przy ul. Ostrowskiego 30 na wrocławskim Grabiszynie. Produkowano tam urządzenia elektroniczne, między innymi kalkulatory (w tym pierwszy polski kalkulator biurowy Elwro 105LN), komputery mainframe serii Odra i RIAD, osprzęt komputerowy – m.in. pamięci ferrytowe, elementy elektroniki wojskowej i inne. Początkowo Elwro miało produkować telewizory. Zamiast tego zajęto się wytwarzaniem przełączników do telewizorów produkowanych w Warszawie i było to główne źródło dochodów fabryki. Do czasu aż zaczęto produkować tam komputery Odra 1003 i ZAM-21. Zakłady produkowały komputery następnych generacji – II i III. W 1975 rozpoczęto seryjny montaż komputerów Jednolitego Systemu R-32. O produkowanych we Wrocławiu następcach Odry 1001 przeczytacie na kolejnym slajdzie >>>