36-letni mężczyzna pijany w sztok za kierownicą ciężarówki. Nie miał siły dmuchać w alkomat

Uwagę funkcjonariuszy drogówki zwróciła nietypowo poruszająca się ciężarówka firmy MAN z naczepą. Oprócz dziwnej jazdy, kierowca nie zastosował się także do zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych. Policjanci zatrzymali auto do kontroli drogowej.

Kierowca został przebadany alkomatem. Okazało się, że 36-letni mieszkaniec powiatu średzkiego miał 2 promile w organizmie! W kabinie ciężarówki leżała pusta butelka po wódce i otwarta puszka z piwem. Nie miał za to prawa jazdy i nie chciał się przyznać, w jakich okolicznościach je stracił. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna stracił uprawnienia po tym, jak w lutym tego roku został zatrzymany za jazdę po pijaku.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala, bo nie był w stanie kolejny raz dmuchnąć w alkomat, a następnie do aresztu. Grozi mu kara do 2 lat więzienia.