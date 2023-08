15-letnia Karolina Wolska miesiąc temu wyszła na spacer w Kowarach i nie wróciła do domu. Trwają poszukiwania

Apel o pomoc w odnalezieniu Karoliny Wolskiej

Informacja o poszukiwaniach Karoliny pojawiła się na FB SOS Zaginięcia.

Co wiemy o tej sprawie?

Karolina Wolska ma 15 lat. Pochodzi z Lubania, jednak od jakiegoś czasu przebywała w Kowarach. 7 lipca 2023 roku między godziną 19 a 20 wyszła się przejść. Do dnia dzisiejszego nie powróciła do miejsca zamieszkania ani nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Ostatni raz była widziana koło sklepu NETTO w Kowarach. Może przebywać ze swoim chłopakiem w Karpaczu, Ścięgnach lub innej karkonoskiej miejscowości. Karolina nie ma przy sobie telefonu, ani dokumentów.