W piątek (6 grudnia) wszystkie dzieci będą czekać na prezenty od św. Mikołaja. Jeśli wyznaczył Was do pomocy, najwyższy czas wziąć się do pracy i rozejrzeć za zabawkami. Podpowiadamy, co na pewno ucieszy malucha i nie zrujnuje portfela. 10 najlepszych prezentów znajdziesz w galerii zdjęć - na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.