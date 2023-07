Złoty Stok: Kopalnia Złota, czołg Leonarda da Vinci, tyrolki w parku linowym i inne atrakcje na rodzinny weekend. Mapa, cennik, noclegi Redakcja

Złoty Stok to świetny pomysł na pełen wrażeń weekend na Dolnym Śląsku. Można tu poczuć się jak dawni poszukiwacze skarbów, obejrzeć czołg zaprojektowany przez Leonarda, odbyć podziemny rejs na łodzi i robić wiele innych niezwykłych rzeczy. Zebraliśmy dla was najciekawsze atrakcje Złotego Stoku oraz informacje praktyczne o cenach biletów, restauracjach i noclegach w okolicy. Kopalnia Złota w Złotym Stoku, materiały prasowe Zobacz galerię (22 zdjęcia)

Złoty Stok to wprawdzie nieduże miasteczko, ale aż pęka w szwach od turystycznych atrakcji. Działa tu niezwykła Kopalnia Złota, jest też park linowy z tyrolkami, boisko do paintballa, Średniowieczny Park Techniki z czołgiem według projektu samego Leonarda da Vinci, a do tego piękne i malownicze okolice Gór Złotych, w sam raz dla piechurów i rowerzystów. Zebraliśmy dla was informacje o atrakcjach Złotego Stoku na obrzeżach Kotliny Kłodzkiej: jak dojechać na miejsce, co warto zobaczyć, gdzie zjeść, gdzie zatrzymać się na nocleg, jak wygląda cennik. Znajdziecie tu wszystko, czego potrzeba do zaplanowania rodzinnego weekendu wśród atrakcji Kopalni Złota w Złotym Stoku.