Zieleniec na Dolnym Śląsku znany jest narciarzom. Ale to idealne miejsce także na jesienną wycieczkę. Torfowisko was zachwyci Damian Bednarz

Torfowisko pod Zieleńcem jest miejscem unikalnym w skali całego kraju i zarazem jednym z najpiękniejszych miejsc w Górach Bystrzyckich. fot. Damian Bednarz Zobacz galerię (12 zdjęć)

Rezerwat przyrody Torfowisko pod Zieleńcem to idealną opcją na weekendowy, jesienny wypad. Znajduje się on w Górach Bystrzyckich, nieopodal trasy łączącej Duszniki-Zdrój z Zieleńcem. To świetne pomysł na jednodniową wycieczkę z Wrocławia lub Wałbrzycha.